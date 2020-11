Mercato Milan – “Rinnovo Calhanoglu, la richiesta ‘monstre’ del turco” / News

Mercato Milan, Calhanoglu chiede 7 milioni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’, ha svelato la richiesta di Hakan Calhanoglu per rinnovare con il Milan. Le sue parole: “In questo momento Calhanoglu ha un contratto già abbastanza alto, ma per quello che sta facendo lui ha chiesto cifre molto molto importanti, da quello che sappiamo noi 7 milioni di euro mentre l’offerta del Milan è di 3 milioni e mezzo. Se questi sono i presupposti la distanza è enorme ed oggi è molto difficile il rinnovo, considerando che ci sono grandi club alla finestra: Atletico Madrid, Juventus, Manchester United. È un trequartista moderno che fa gola a tanti e chiaramente vorrebbe tenerlo anche il Milan, ma non su queste basi. Se dovessero venirsi incontro bene, altrimenti probabilmente andrà via a costo zero“. Diversa invece la situazione di Gianluigi Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA >>>