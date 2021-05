Mercato Milan – Rinnovo Calabria, incontro nella prossima settimana

Le ultime sul mercato del Milan. Appuntamento sull'agenda della società: previsto un incontro per il rinnovo di Davide Calabria

Dopo la qualificazione in Champions League, può finalmente partire il mercato del Milan. Prima di individuare i giocatori da inserire per innalzare la qualità della rosa, la società lavorerà anche sui rinnovi di contratto. Sfumato quello di Gianluigi Donnarumma e con i dubbi che riguardano Hakan Calhanoglu, il Milan cercherà di sistemare i contratti in scadenza nel 2022. In tale cerchia rientra Davide Calabria, il cui prolungamento sembra tutt'altro che in discussione. L'edizione odierna di 'Tuttosport', infatti, riporta di un incontro previsto nella prossima settimana per cercare l'intesa totale tra le parti. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Mike Maignan e non solo.