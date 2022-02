Mercato Milan – Rinnovo Bennacer, ci siamo: ingaggio raddoppiato / News

Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, Ismael Bennacer è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Le ultime news

Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie e Alessio Romagnoli docet. Quattro casi di giocatori che il Milan ha perso e che molto probabilmente perderà a parametro zero. Il club rossonero non può permettersi altre questioni simili, che sarebbero alla lunga sanguinose per il bilancio. Per questo motivo sono stati già avviati i discorsi i rinnovi di Rafael Leao, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, tutti in scadenza nel 2024. Per quanto riguarda il francese siamo alle battute finali, come ammesso da Paolo Maldini, mentre per il portoghese i colloqui vanno avanti.