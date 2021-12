Mercato Milan – Rinnovo Bennacer, c’è ancora distanza: i numeri / News

Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Ismael Bennacer. C'è una trattativa in corso, ma al momento la distanza non è poca

Gli addi a zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, aggiunti ai dubbi per Franck Kessie, hanno spinto il Milan ad accelerare per i rinnovi di alcuni gioielli. Tra questi c'è Ismael Bennacer, il cui contratto scadrà a giugno del 2024. La società, però, ha iniziato già la trattativa con i suoi agenti per prolungare il rapporto. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' i colloqui sono proficui, ma ancora permane una certa distanza. Il noto portale non svela la richiesta del numero 4 rossonero, ma afferma che la forbice tra domanda e offerta sia di ben 800 mila euro. C'è ancora tempo per arrivare ad un punto d'incontro, ma ci sarà ancora da lavorare. Le Top News di oggi sul Milan: Pioli cambia la formazione, un ritorno come sostituto di Simon Kjaer