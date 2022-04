Mercato Milan – Renato Sanches più vicino, c’è fiducia: le ultime news

Renato Sanches rimane uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Aumenta la fiducia sul suo arrivo, contatti proficui negli ultimi giorni

Il Milan continua a lavorare sui colpi di calciomercato da piazzare in vista della prossima stagione. Nella lista dei desideri rossonera non è mai stato cancellato il nome di Renato Sanches, per il quale c'è stato un tentativo già a gennaio. Ma i rossoneri non si sono fermati e hanno continuato a lavorare in questo senso, trovando un accordo con il Lille di 20 milioni di euro più bonus. Paolo Maldini e Frederic Massara contano di ottenere il sì di Jorge Mendesentro la fine di maggio. E negli ultimi giorni sono arrivati segnali molto importanti in tal senso.