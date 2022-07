Mercato Milan – Renato Sanches, discorso aperto: il Psg si allontana

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, su Renato Sanches . Il portoghese, fin dalla sessione di mercato dello scorso gennaio, è un obiettivo di Paolo Maldini e Massara. Le richieste alte del giocatore hanno rimandato il discorso all'estate, con il classe 1997 che sembrava ormai un promesso sposo del Diavolo. All'improvviso l'inserimento del Psg ha cambiato le carte in tavola e ha fatto pensare al peggio viste le note potenzialità economiche dei francesi. Adesso, però, la situazione sembra rientrata.

Stando a quanto riferisce il quotidiano romano, il Psg non ha trovato l'accordo con Renato Sanches, che quindi si sta lentamente allontanando da Parigi. Per questo motivo il Milan è ancora in piena corsa e spera di poterlo tesserare nel più breve tempo possibile, avendo già trovato un accordo di massima con il suo entourage nel mese di aprile. Adesso è tutto nelle mani di Sanches e dell'agente Jorge Mendes, che sono chiamati a prendere una decisione nei prossimi giorni. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato