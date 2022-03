Mercato Milan – Renato Sanches: dall’accordo col Lille ai dubbi di Mendes

Le ultime sul mercato del Milan. Dall'accordo con il Lille a gennaio, alla frenata dettata da Jorge Mendes: i retroscena su Renato Sanches

Proprio sul più bello, però, arriva una frenata improvvisa. Renato Sanches, su consiglio dell'agente Jorge Mendes, prende tempo perché non convinto al 100% dell'offerta rossonera. A questo punto c'è stata una stretta di mano simbolica, con la promessa di riaggiornarsi nei mesi a venire. Il vero obiettivo di Mendes, però, sarebbe quello di ascoltare le diverse offerte per il suo assistito, in primis della Juventus, con cui c'è in programma un incontro. Il Milan rimane in vantaggio, ma tutto è possibile. Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>