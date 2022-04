Mercato Milan – Renato Sanches, contatti con Mendes per l’accordo: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Renato Sanches rimane sempre l'obiettivo numero uno a centrocampo: contatti vivi con Jorge Mendes

Senza dubbio il centrocampo sarà il reparto che vedrà più cambiamenti in casa Milan in vista della prossima stagione. Il ritorno alla base di Tommaso Pobega e Yacine Adli, ma non solo: l'addio di Franck Kessie a parametro zero è cosa fatta, con l'ivoriano che ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Barcellona per i prossimi anni. Ma la caccia al suo sostituto è partita già nel mercato di gennaio, ma l'assalto last minute non è andato a buon fine. Il nome su cui puntare in estate sarà sempre lo stesso: Renato Sanches.