Mercato Milan – Per Reijnders ballano due milioni tra domanda e offerta

Nella trattativa tra Milan ed AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders ballerebbero appena due milioni di euro tra domanda e offerta

In casa Milan, come noto, uno dei reparti che maggiormente necessita di un restyling è il centrocampo. L'addio di Sandro Tonali, annunciato nella giornata di ieri dal Newcastle, e l'infortunio di Ismael Bennacer, fuori dai campi almeno fino ai primi mesi del 2024, costringerebbero il Diavolo a rivedere i propri piani in mediana.