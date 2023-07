Mercato Milan – RedBird, il metodo: 20 milioni per giocatori duttili e vendibili

Tre acquisti e due parametri zero per il Milan di RedBird in questo mercato finora. L'ultimo è Tijjani Reijnders, olandese classe 1998, che sarà stasera a Milano e domani firmerà dopo aver svolto le visite mediche. Anche lui rientra nel limite dei 20 milioni per ogni acquisto fatto finora. Un metodo studiato a tavolino con la squadra mercato rossonera e soprattutto dettato da RedBird per costruire il nuovo Milan 2023/24, senza smettere di essere competitivi. I soldi di Sandro Tonali, classe 2000 andato via, hanno reso il tesoretto da circa 100 milioni. Spesi non per un solo grande colpo, ma per tanti diversi da 20 milioni circa.