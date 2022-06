Mercato Milan – Rebic non è incedibile: ecco la cifra che serve per l’addio

Nelle ultime stagioni Ante Rebic è stato una pedina fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. Il croato, noto specialista di gironi di ritorno super, ha sempre dato il giusto apporto in quanto a gol e assist. In quella appena terminata, invece, è stato purtroppo falcidiato da diversi infortuni che non gli hanno permesso di diventare decisivo. Inoltre l'esplosione definitiva di Rafael Leao gli ha tolto sempre più spazio. E allora ecco che, come riferisce 'Tuttosport', Rebic non è più incedibile.