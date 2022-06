Mercato Milan – Colloqui con il Real per il futuro di Brahim Diaz: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Nei prossimi giorni si discuterà con il Real Madrid per il futuro di Brahim Diaz: il punto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan . I rossoneri potrebbero ragionare sul doppio colpo dal Brugge Charles De Ketelaere e Noa Lang . Se il primo è un esterno destro d'attacco, il secondo è una sorta di jolly dal momento che può giocare sulla fascia, ma anche trequartista. Quello del 'sottopunta' è stato il ruolo ricoperto da Brahim Diaz per la maggior parte della stagione. Lo spagnolo, dopo un inizio esaltante, ha subìto un calo di rendimento importante come suggerisce il suo ultimo gol, segnato contro lo Spezia addirittura lo scorso settembre.

Nei prossimi giorni Milan e Real Madrid faranno il punto per capire il futuro del numero 10, il cui contratto prevede un altro anno di prestito in rossonero. Stefano Pioli ha già fatto sapere che vorrebbe averlo con sé anche il prossimo anno: bisogna vedere se la sua volontà sarà la stessa di quella della società. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato