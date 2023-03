Mercato Milan – Non solo Real Madrid su Brahim Diaz: ecco chi lo cerca

Brahim Diaz e un futuro sempre più incerto. Come ben si sa, il calciatore spagnolo è di proprietà del Real Madrid, club che due estati fa trovò l'accordo con il Milan per un prestito biennale dopo la prima esperienza nella stagione 2020-2021. Il 'folletto andaluso' è cresciuto molto in queste ultime tre stagioni, tanto da aver ricevuto prima la maglia numero 10 rimasta orfana di Calhanoglu, poi di aver deciso alcune partite importanti, l'ultima contro il Tottenham in Champions League. Brahim Diaz fa parte del progetto rossonero, tanto da essere uno degli artefici della rinascita rossonera, ma la sua avventura al Milan potrebbe terminare al termine di questa stagione.