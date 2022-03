Mercato Milan – Leao, contatti Jorge Mendes-Barcellona: le ultime / News

Attenzione alle ultime indiscrezioni di calciomercato secondo cui il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. Il punto

Un exploit evidente, straripante, quello di Rafael Leao. Il portoghese, a partire da questa stagione, ha cambiato marcia rispetto alle stagioni precedenti e sta facendo le fortune del Milan. Il club rossonero, dal canto suo, ha già iniziato i colloqui per il rinnovo di contratto per blindare un calciatore destinato a diventare un autentico top player. Attenzione però ad alcuni disturbi che arrivano dalla Spagna. Il 'Corriere dello Sport', infatti, riporta le indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica che vogliono il Barcellona in contatto con l'agente Jorge Mendes per il numero 17 rossonero. I blaugrana, dopo una crisi evidente che ha portato alla partenza di Lionel Messi, sembrano essere ritornati nei giusti binari dal punto di vista finanziario. Per questo motivo è partita l'opera di restyling della rosa. Leao nel mirino del Barcellona: una situazione da monitorare giorno dopo giorno. La nostra esclusiva a Marco Simone sul Milan: Donnarumma, Kessie e molto altro