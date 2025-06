Mercato Milan: Rabiot nel mirino di Allegri, Bennacer la chiave?

A livello tattico, l'arrivo di Rabiot andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Reijnders, posizionandosi come il suo sostituto naturale in mezzo al campo. Con la necessità di costruire un centrocampo solido per il "nuovo" Milan di Allegri, la trattativa per Rabiot potrebbe entrare nel vivo. Sarà Bennacer la chiave per sbloccare l'affare e portare il francese a San Siro? Le prossime settimane ci daranno le risposte giuste.