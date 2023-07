Mercato Milan – Dall’Olanda: “Il PSV pronto all’offensiva per De Ketelaere”

Dall'Olanda giungono voci secondo cui il PSV Eindhoven sarebbe pronto all'offensiva per il trequartista del Milan Charles De Ketelaere

Nelle scorse ore si era parlato della possibilità che Charles De Ketelaere possa lasciare il Milan in prestito per accasarsi al PSV Eindhoven. Il Diavolo, infatti, dopo una sola stagione, potrebbe già non aver più voglia di aspettare, nonostante il belga abbia intenzione di giocarsi le sue chance.