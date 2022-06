Mercato Milan – Dalla Francia: “PSG in vantaggio sul Diavolo per Sanches”

Non arrivano buone notizie in merito al futuro di Renato Sanches. Secondo quanto riferisce 'Repubblica.it', il PSG avrebbe offerto al Lille 25 milioni di euro per acquistare il calciatore che, come ben si sa, piace da diverso tempo al Milan. Lo stesso PSG, riferisce il sito del quotidiano, avrebbe offerto al portoghese un contratto da cinque milioni di euro a stagione. Dalla Francia, però, non sono dello stesso parere.