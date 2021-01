Mercato Milan – Proposto Marchwinski, trequartista del Lech Pozan / News

Mercato Milan, proposto Marchwinski

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come noto il Milan è sempre attento al mercato dei giovani in giro per l’Europa. In tale direzione il corteggiamento verso Fikayo Tomori, difensore 23enne del Chelsea, designato come primo obiettivo per la difesa. Ma attenzione anche ad un nome nuovo fornito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, emerso dall’incontro nei giorni scorsi tra la dirigenza rossonera e l’intermediario di mercato Giovanni Branchini. Si tratta di Filip Marchwinski, trequartista classe 2002 del Lech Poznan. Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: è sfida tra due bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>