Mercato Milan – Pres. Tolosa: “Adli non ha rinnovato, non so cosa accadrà”

Il presidente del Tolosa ha parlato del futuro di Amine Adli, obiettivo di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni

Il presidente del Tolosa Damien Comolli ha parlato del futuro di Amine Adli, obiettivo di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'La Dépêche du Midi': "È difficile trattenere i giovani, soprattutto se non vieni promosso in Ligue 1. In termini di richieste, è difficile trattenere i giovani e ancora di più quando non si sale in Ligue 1. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un'offerta di prolungamento del contratto, nessuno escluso. Per quanto riguarda Adli, devo aver avuto almeno dai 10 ai 12 incontri con lui per parlare del suo contratto (in scadenza nel 2022 ndr). Ad oggi non ha rinnovato, non so cosa accadrà. Non ho avuto contatti con nessun club. Questa è la situazione". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva all'allenatore francese: si parla di Maignan