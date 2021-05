Mercato Milan – Post Calhanoglu, nella lista c’è Djuricic del Sassuolo

Le ultime sul mercato del Milan. Sempre più lontano il rinnovo di Hakan Calhanoglu: Filip Djuricic del Sassuolo nella lista dei sostituti

Dopo la conquista della Champions League la linea societaria del Milan è chiara. La vicenda Donnarumma-Maignan ha dato una prova concreta di come Paolo Maldini non abbia intenzione di trattare al rialzo per i rinnovi di contratto. La stessa sorte potrebbe toccare ad Hakan Calhanoglu, il cui futuro sembra sempre più lontano dai colori rossoneri. Con l'addio del turco partirebbe la ricerca ad un sostituto, con i nomi di Rodrigo De Paul e Josip Ilicic sempre in primo piano. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' al Milan stanno pensando anche Filip Djuricic del Sassuolo. Il trequartista piace anche allo Shakhtar dell'ex allenatore Roberto De Zerbi. Interesse del Milan per Lorenzo Insigne: Maldini pronto all'offerta