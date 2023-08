Il Porto avrebbe comunicato il termine della trattativa intavolata con il Milan per il passaggio di Mehdi Taremi in rossonero

Ormai sembra non esserci più nulla da fare. Il Milan ha provato negli ultimi giorni a concludere l'affare con il Porto per Mehdi Taremi. L'iraniano era stato individuato come il profilo ideale da affiancare ad Olivier Giroud. Ma nelle ultimissime ore la trattative si sarebbe complicata parecchio.