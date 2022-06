Mercato Milan – Politano si propone, ma non interessa: le ultime / PM News

Nella giornata di oggi è emersa l'indiscrezione secondo cui Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli, si sia offerto al Milan. Il giocatore non è una prima scelta per Luciano Spalletti e starebbe valutando di cambiare aria: il Milan, in passato, ha cercato il giocatore, ma poi non se ne fece nulla e si trasferì all'ombra del Vesuvio. C'è un ritorno di fiamma, dunque?