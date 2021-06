Mercato Milan – Pobega: non solo Atalanta, c’è un sondaggio della Samp

Le ultime sul mercato del Milan. Tutti pazzi per Tommaso Pobega: oltre all'interesse dell'Atalanta, si registra un sondaggio della Sampdoria

Dopo il prestito allo Spezia, Tommaso Pobega ritornerà al Milan. Il giocatore si è messo in mostra in Liguria totalizzando 20 presenze, 6 gol e 3 assist. Niente male come stagione d'esordio in Serie A. Le sue prestazioni e i suoi numeri, inevitabilmente, hanno attirato le attenzioni di alcuni club del nostro campionato. In prima linea c'è l'Atalanta, che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. Il Milan, stando alle ultime indiscrezioni, valuta Pobega 12 milioni di euro. Non ci sono soltanto i bergamaschi sul classe 1999: secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio della Sampdoria, che però lo vorrebbe in prestito.