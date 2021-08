Mercato Milan – Pobega, il Torino spinge per il prestito con diritto di riscatto

Le ultime sul mercato del Milan. Tommaso Pobega è a un passo dal Torino: i granata starebbero cercando di trattare sulla formula...

La notizia del giorno in casa Milan è il passaggio imminente di Tommaso Pobega in prestito al Torino. Dopo l'avventura allo Spezia, dunque, la società manderà il giovane centrocampista a farsi le ossa in provincia così da maturare ancora di più. Attenzione però all'indiscrezione de 'Il Corriere Granata' che riporta la volontà di Urbano Cairo di inserire anche un diritto di riscatto nell'operazione. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma è noto che il Milan non vorrebbe perdere il controllo sul classe 1999. Per questo motivo questa pista potrebbe essere più difficile da percorrere. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino