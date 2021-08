Mercato Milan – Di Marzio: “Pobega a un passo dal Torino” / News

Le ultime sul mercato del Milan. Una cessione che era nell'aria: Tommaso Pobega sta per trasferirsi in prestito al Torino

Dopo il prestito allo Spezia, in cui ha totalizzato 20 presenze, 6 gol e 3 assist, Tommaso Pobega è ritornato al Milan. Un ritorno che però si è rivelato soltanto di passaggio. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il classe 1999 è a un passo dal Torino. Il giocatore andrà in Piemonte in prestito secco: battuta la concorrenza del Cagliari. La notizia dalla Germania: offerta del Milan per Grillitsch. Tutti i dettagli