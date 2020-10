Mercato Milan – Pioli: “Rinnovo Donnarumma? Non sono preoccupato, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Milan-Roma, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero: “Da avversario lo apprezzi ma non sai le caratteristiche personali. Ho trovato subito un ragazzo più grande rispetto alla sua età. Gigio sta lavorando cona applicazione, disponibilità e sta crescendo tanto da tutti i punti di vista. Deve insistere così, è già di altissimo livello ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Non sono preoccupato per il futuro perché lo vedo sereno. La società sta lavorando in una certa direzione“.

