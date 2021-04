Mercato Milan – Piace Erlic: i connazionali Mandzukic e Rebic arma vincente?

Le ultime sul mercato del Milan. Piace Martin Erlic, difensore centrale dello Spezia. Occhio ai connazionali Mario Mandzukic e Ante Rebic

Il mercato del Milan, come succede da diversi anni, è fortemente caratterizzato dall'accostamento di diversi giocatori giovani. Per la prossima sessione, in tal senso, sulla lista della società è apparso il nome di Martin Erlic, difensore centrale dello Spezia. Il croato classe 1998 è una delle rivelazioni più interessanti di questa Serie A e ha già attirato du di sé diverse attenzioni. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' c'è un aspetto da non sottovalutare che potrebbe spingerlo al Milan: la presenza dei connazionali Ante Rebic e Mario Mandzukic. Uno scenario concreto? Appuntamento ai prossimi mesi. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.