Mercato Milan – Piace Abraham: c’è la concorrenza del West Ham / News

Le ultime notizie sul mercato del Milan, che continua a monitorare Tammy Abraham, attaccante del Chelsea. Occhio alla concorrenza

Mancano soltanto quattro partite alla fine della stagione per il Milan. Resta da capire quale sarà la posizione dei rossoneri, in piena lotta per conquistare un posto in Champions League. Da qui dipenderanno con molta probabilità anche le scelte sul mercato. In tal senso la società sembra avere la volontà di acquistare un altro attaccante indipendentemente dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ufficializzato nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' uno dei profili sondati è quello di Tammy Abraham del Chelsea. L'attaccante potrebbe lasciare il club inglese a fine stagione e per questo motivo il Milan ci sta facendo un pensierino. Occhio però anche alla concorrenza del West Ham. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras