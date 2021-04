Mercato Milan – Pessina torna a ‘casa’ con lo sconto? L’idea del Diavolo

Le ultime sul mercato del Milan: Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, può tornare in rossonero con lo sconto. Ecco perché

Renato Panno

Mercato Milan, le ultime su Pessina

Matteo Pessina e il Milan, due destini che potrebbero unirsi nuovamente. Il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile rossonero, salvo poi essere ceduto nell'ambito dell'operazione che portò Andrea Conti al Milan nell'estate del 2017. Il giocatore, all'epoca valutato circa 2 milioni di euro, è cresciuto in maniera esponenziale. Lo scorso anno si è imposto con la maglia del Verona, mentre quest'anno ha raggiunto un livello ancora più alto, divenendo il sostituto di un'icona nerazzurra come Papu Gomez, ceduto al Siviglia per alcuni screzi insanabili con Gian Piero Gasperini.

Il Milan non può non pensare ad un giocatore che arriverebbe con un sensibile sconto. In un periodo di crisi come questo, un dettaglio certamente non secondario. Sì perché il club rossonero si era riservato il 50% sulla futura rivendita del classe 1997, dimostrando di credere nelle sue qualità nonostante la cessione. I suoi agenti stanno trattando il rinnovo di un contratto che scadrà nel 2022, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto. Questo anche per la volontà di Pessina di valutare perbene il suo futuro. Un conto è giocare la Champions League con l'Atalanta, un conto è farlo con un club storico come il Milan e sposare un progetto giovane che lo vedrebbe come uno dei protagonisti della squadra.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' il Milan guarda interessato, ma non ha ancora mosso nessun passo concreto. Tutto dipenderà dall'Atalanta che potrebbe giocare sulla valutazione del giocatore vista la percentuale di sconto. Pessina non vale meno di 20 milioni, ma le cifre sono ancora tutte da decidere. Dal punto di vista tecnico sarebbe un vero colpo per il Diavolo, alle prese con il difficile rinnovo di Hakan Calhanoglu. Ma anche in caso di permanenza del turco, il trequartista mancino rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità e duttilità, visto che potrebbe giocare anche in mezzo al campo. Diversi scenari e un futuro ancora tutto da scrivere: Pessina, in ogni caso, è uno dei nomi concreti per il prossimo mercato del Milan.