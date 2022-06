Mercato Milan – Per Messias strategia alla Tonali: le ultime

Il mercato del Milan ripartirà dalla conferma di alcuni elementi, e fra questi potrebbe esserci Junior Messias. Le ultime di mercato.

Molto probabile dunque che il Milan chieda uno sconto al Crotone rispetto ai 5,5 milioni fissati per il riscatto. D'altro canto, i pitagorici potrebbero anche accettare, vista la recente retrocessione in C. Un po' come accaduto la scorsa estate per Sandro Tonali.