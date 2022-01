Mercato Milan – Pellegri, oggi nuovi contatti con il Monaco per il riscatto

Le ultime sul mercato del Milan. Nella giornata potrebbero esserci importanti novità sul riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco

Pietro Pellegri sembra avere un conto aperto con la sfortuna. L'esordio in Serie A a meno di 16 anni sembrava solo l'inizio di una carriera scintillante, ma i tanti infortuni non gli hanno mai permesso di spiccare davvero il volo. Ci aveva provato al Monaco, ma proprio in Francia è iniziato il suo calvario. In estate il Milan ha provato a rilanciarlo nonostante tutto e, finora, i fatti non gli hanno dato ragione. Attualmente è ai box proprio per un problema muscolare da inizio dicembre e il suo minutaggio in stagione non è esattamente dei migliori: 127' complessivi in 6 presenze di Serie A.