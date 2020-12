Mercato Milan – Pellegatti: “Scordatevi giocatori da 25 milioni, vi spiego”

Mercato Milan, le parole di Pellegatti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il mercato di gennaio si avvicina e i tifosi del Milan aspettano qualche acquisto top per continuare a sognare. Il sogno però, molto spesso, deve fare i conti con la realtà. Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha spento ogni entusiasmo portando tutti quanti sulla Terra. Il Diavolo può davvero acquistare un eventuale top player per il salto di qualità? Ecco e sue dichiarazioni: “Nei giorni scorsi si è parlato dell’arrivo di Zaha, giocatore del Crystal Palace. Voglio dare un consiglio ai tifosi del Milan: quando leggete di giocatori con valori dai 25 milioni in poi toglietevi ogni illusione. Il Milan ha il suo tesoretto di 15-20 milioni di dividere tra 2-3 giocatori. Parliamo dei 15 di Simakan e per il resto si porterà avanti la linea dei prestiti e dei diritti di riscatto”. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini, tentazione Reus. VAI ALLA NOTIZIA >>>