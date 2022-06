Mercato Milan – Pedullà: “Romagnoli-Lazio, regna il silenzio. Le ultime”

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, verso la Lazio? Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà regna una situazione di silenzio

Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza a fine mese con il Milan e, stando alle ultime di calciomercato, lascerà il club a parametro zero. Le trattative tra la dirigenza e il capitano sono in stand-by ormai da mesi: il Milan ha avanzato un'offerta al ribasso sui 2,5 milioni di euro, il giocatore non ha accettato la proposta. A questo punto si è inserita la Lazio, club per il quale Romagnoli è tifoso da bambino.