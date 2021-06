Mercato Milan – Pedullà: “De Paul-Atletico Madrid, è fatta: le cifre”

Le ultime sul mercato del Milan. L'obiettivo Rodrigo De Paul sempre più lontano: operazione in chiusura con l'Atletico Madrid

La situazione sulla trequarti rimane un'incognita importante per il Milan. La trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu è in stand-by; per questo motivo i rossoneri si stanno guardando intorno in caso di addio del turco. Ormai da settimane si parla di un interesse concreto nei confronti di Rodrigo De Paul, sul quale è forte la concorrenza dell'Atletico Madrid. Attenzione però all'indiscrezione degli ultimi minuti: secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i 'colchoneros' avrebbero chiuso l'operazione negli ultimi minuti con l'Udinese, comunicando l'avvicinamento ai 40 milioni di euro richiesti. La parte fissa si aggira tra i 34-35 milioni di euro ai quali si aggiungeranno 5 milioni di bonus di facile raggiungimento. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco