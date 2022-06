Mercato Milan – Origi nuovo Diavolo: il belga atteso per visite e firma

Le ultime sul mercato del Milan. Ormai è sol questione di tempo: Divock Origi sarà un nuovo calciatore rossonero. A breve visite e firma

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan , che vedrà Divock Origi come primo colpo di RedBird . Il fondo d'investitori con a capo Gerry Cardinale vuole seguire la linea della sostenibilità e della competitività sportiva tracciata da Elliott. Il belga risponde a meraviglia a queste caratteristiche dal momento che arriverà dal Liverpool a parametro zero e consegnerà ai rossoneri esperienza e qualità. Nella giornata di ieri era spuntata anche una story Instagram del profilo attribuito a Cardinale, che raffigurava una clessidra, una stretta di mano e una bandiera del Belgio. Ovvio che si parlasse di Origi, ma l'account è stato subito dopo identificato come fake.

Quel che non è falso è che Origi arriverà. Potrebbe arrivare la prossima settimana, sostenere le visite mediche, firmare il contratto e terminare la seconda parte delle vacanze estive che gli spettano. Poi ci sarà il ritorno a luglio per raggiungere i suoi nuovi compagno di squadra a Milanello. La 'Rosea' sottolinea come il classe 1995 avrà un ruolo centrale nel Milan del prossimo anno. Dovrà dividersi il ruolo con Olivier Giroud, ma viene considerato uno degli attori protagonisti del nuovo corso rossonero. Quest'anno è rimasto all'ombra di Diogo Jota e Roberto Firmino, ma il suo palmares parla chiaro per capire di che giocatore si tratti: una Premier League, una Coppa di Lega, una Champions League, un Mondiale per Club e una Supercoppa europea. Manca sempre meno: Origi è pronto a prendersi il Milan. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato