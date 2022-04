Mercato Milan – Origi sempre più vicino: decisiva la sua volontà / News

Il Milan, sul calciomercato, sta puntando forte su Divock Origi. L'attaccante belga è vicinissimo: decisiva la sua volontà. Le ultime news

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto su chi, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il prossimo attaccante del Milan. Si tratta di Divock Origi, attaccante del Liverpool, in scadenza a giugno 2022. Quando il belga è passato da San Siro quest'anno si è sentito subito a suo agio, mettendo alle spalle di Mike Maignan il gol che ha definitivamente spento le speranze rossonere di passare il turno in Champions League. Allo stesso tempo, però, il Milan ha capito che il giocatore potesse migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo sei anni e cinque trofei vinti con i 'Reds' Origi è pronto a dire addio alla Premier League per trasferirsi in rossonero. Messe nel bagaglio dell'esperienza le stagioni vissute all'ombra di Roberto Firmino e Diogo Jota, adesso è arrivato il momento di essere protagonista. Ecco perché il matrimonio può andare in porto: il classe 1995 andrà a guadagnare 3,5 milioni di euro più alcuni bonus che porterebbero il suo ingaggio a 4. C'è grande ottimismo per la chiusura dell'affare, ma anche una clausola unilaterale a favore del Liverpool che potrebbe rinnovare il suo contratto. In questo caso, come successo lo scorso anno con Olivier Giroud, il Milan dovrebbe sborsare una piccola cifra per portarselo a casa.

Il rapporto qualità/prezzo dell'operazione fa gola a chiunque. Origi, ancora 26enne, ha già maturato un'esperienza importante in Europa. La doppietta in semifinale contro il Barcellona e il gol in finale di Champions contro il Tottenham sono ancora sotto gli occhi di tutti. Proprio quello che ci vuole per il post Zlatan Ibrahimovic. E poi c'è anche un altro importante assist: l'ormai famoso Decreto Crescita, che permette di abbattere i costi sui calciatori provenienti dall'estero. Insomma tutte le strade portano a Origi e lui vuole solo il Milan: gli ingredienti per il colpo sono pronti. Il calciomercato del Milan e il sostituto di Franck Kessie: Moncada lavora per un giovane talento

