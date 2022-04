Mercato Milan – Origi non esclude Scamacca, ma servono 45 milioni

Il mercato del Milan è in fermento. Divock Origi è sempre più vicino, ma il suo arrivo non esclude Gianluca Scamacca: le ultime news

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan in attacco. Secondo la 'Rosea' ad oggi, i rossoneri non vorrebbero fermarsi al solo Divock Origi, la cui operazione è in chiusura. L'addio di Zlatan Ibrahimovic e la soluzione prestito per Marko Lazetic rendono possibile un altro importante spazio nel reparto avanzato. Un buco che la dirigenza potrebbe tentare di tappare con Gianluca Scamacca. Il solo arrivo del belga potrebbe essere insufficiente e, dunque, non esclude l'attaccante del Sassuolo.

Come noto, però, non c'è solo il Milan su Scamacca. L'Inter, da diverso tempo, ha avviato i contatti per il classe 1999 ed è da considerarsi in vantaggio. Ma c'è una variabile da non sottovalutare, vale a dire il futuro di Lautaro Martinez: sull'argentino c'è l'Atletico Madrid e alcuni club di Premier League. In caso di addio i nerazzurri avrebbero la porta spalancata, in caso contrario il Milan potrebbe inserirsi con forza. L'ostacolo principale è però il prezzo. Se qualche settimana fa potevano bastare 40 milioni di euro, il recente rinnovo permette a Giovanni Carnevali di alzare l'asticella a 45 più bonus.

Il Diavolo punta ad esaudire questa richiesta inserendo delle giovani contropartite come Lorenzo Colombo, Marco Brescianini e Daniel Maldini. Senza dimenticare l'attuale bomber della Primavera Marco Nasti. Non è stato ancora definito il giorno esatto dell'incontro, né la valutazione dei calciatori, ma i ragionamenti sono in corso. Non ci sarebbe nessun problema, invece, per quanto riguarda l'ingaggio. Scamacca, infatti, ha appena rinnovato fino al 2026 concordando uno stipendio da 800 mila euro annui. Cifra che il Milan sarebbe disposto anche a raddoppiare. Il calciomercato del Milan e il sostituto di Franck Kessie: Moncada lavora per un giovane talento

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI