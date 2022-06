Mercato Milan – Origi arriva oggi: domani si sottoporrà alle visite mediche

Divock Origi domani si sottoporrà alle visite mediche con il Milan: i rossoneri, intanto, cercano altri calciatori da inserire in rosa

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. Oggi è atteso in città Divock Origi, calciatore svincolatosi dal Liverpool che vestirà presto la maglia rossonera. L'attaccante belga domani sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni. Nella testa di Stefano Pioli, il classe 1995 occuperà il ruolo di punta centrale.

Non solo Origi

In attesa dell'ufficialità di Origi, il Milan pensa anche agli altri reparti da rinforzare. Uno di questi è la trequarti. Asensio potrebbe dare qualità e fantasia sulla fascia destra, mentre dietro la punta il nome più caldo è quello di Charles De Ketelaere. Calciatore giovane e che non percepisce uno stipendio faraonico, nonostante il Club Brugge chiede circa 30 milioni di euro il classe 2000 è l'obiettivo dei rossoneri per rinforzare quella zona del campo. Piace più del suo compagno di squadra Noa Lang che può ricoprire anche la sua stessa posizione, ma preferisce giocare largo a sinistra. E lì è territorio dell'intoccabile Rafael Leao.

Inoltre, riporta la 'rosea', non mancano i nomi che potrebbero dare grandissimo entusiasmo al popolo rossonero. Ziyech, Dybala e Zaniolo sono tra questi. Riguardo il marocchino, il Chelsea lo vorrebbe cedere: se si trova una quadra con l'ingaggio, allora il Milan potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. La Joya, invece, è nel mezzo di una trattativa con l'Inter. Dunque, qualora l'affare Dybala-Inter dovesse saltare, allora il Milan potrebbe inserirsi. Più difficile, invece, la pista che porterebbe a Nicolò Zaniolo in quanto la Roma chiede molto.

Milan, il punto su centrocampo e difesa

Parlando di centrocampo, il Milan continua a sperare di chiudere per Renato Sanches. L'affare non è sfumato, ma l'interesse del PSG rimane molto forte. L'alternativa sarebbe Hamed Junior Traore. Il calciatore viene valutato 25 milioni di euro dal Sassuolo che, storicamente, è abituato a cedere i suoi calciatori con formule particolari. Sarà fatto anche un acquisto in difesa: sfumato Botman, i rossoneri potrebbero acquistare un centrale che possa dare il cambio ai già presenti in rosa Kjaer, Tomori e Kalulu. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.