Mercato Milan – Onyedika, si può alzare l’offerta. Ma deve uscire Bakayoko

Dopo le opportune valutazioni per quanto riguarda il centrocampo, il Milan sembra aver deciso il giocatore su cui puntare: si tratta di Raphael Onyedika . I rossoneri si sono già mossi, presentando un'offerta da 4 milioni di euro al Midtjylland . Una proposta che non basta a convincere il club danese, che chiede almeno 10 milioni di euro . La dirigenza potrebbe decidere di alzare la parte cash, ma prima serve la cessione di Tiemoué Bakayoko , sempre più ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Questi gi ultimi aggiornamenti dell'esperto di mercato Luca Marchetti nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan ha puntato una fiche da 4 milioni di euro per Onyedika, ma il problema è che il Midtjylland ne vuole 10. I rossoneri sarebbero anche disposti ad alzare l'offerta per il giocatore, considerato uno su cui puntare, ma prima deve uscire Bakayoko". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>