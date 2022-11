Mercato Milan – Okafor in cima alla lista: il prezzo potrebbe non spaventare

Noah Okafor, calciatore del Salisburgo, è un obiettivo di mercato del Milan. Il prezzo è alto, ma potrebbe non spaventare: ecco perché

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sul mercato del Milan e, in particolare, su Noah Okafor. Il calciatore del Salisburgo si è messo in mostra nel girone E di Champions League, affrontando Milan e Chelsea con la personalità di un veterano. Il club rossonero lo ha messo nel mirino da tempo e, in occasione del calciomercato estivo, potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo su cui puntare. La concorrenza non manca e la sua valutazione, ovviamente, non è così bassa.

Il linea con il progetto — Okafor si sposa perfettamente con la filosofia del Milan: calciatore giovane (classe 2000), grande qualità ed enormi margini di miglioramento. Nonostante questo identikit l'attaccante vanta anche una certa esperienza in campo internazionale. Con la sua Svizzera, ad esempio, ha messo in grande difficoltà l'Italia nel doppio scontro che poi ha spedito gli azzurri agli spareggi per il Mondiale. E adesso quel Mondiale lo giocherà da protagonista. La sua stagione finora è stata brillante: 10 gol complessivi, di cui 7 in campionato e 3 in Champions League con due vittime illustri: Milan e Chelsea. Gli ingredienti ci sono tutti.

Il prezzo potrebbe non essere un problema — Questi numeri non possono far altro che aumentare la visibilità nei suoi confronti. E ancora c'è il Mondiale da giocare, che potrebbe metterlo in vetrina ancora di più. La concorrenza è alta, così come il prezzo: la 'Rosea' scrive che la sua valutazione supera già i 35 milioni di euro. L'interesse della ricca Premier League è una conseguenza diretta al salto in alto dal punto di vista economico. Attenzione però alle mosse del Milan che, soltanto pochi mesi fa, ha dimostrato che i soldi non sono un problema se il calciatore in questione stuzzica davvero le fantasie della dirigenza. Okafor, dunque, potrebbe essere il grande investimento così come lo è stato Charles De Ketelaere. Tutto dipende anche da Rafael Leao: in caso di cessione del portoghese, allora i rossoneri avrebbero un margine ancora più ampio per operare. Luis Alberto il il domino di mercato: libera un vecchio pallino del Milan