Il Milan non si concentra solo sul mercato in entrata, ma valuta anche alcune operazioni in uscita: novità per Okafor, Jovic e Chukwueze

Il Milan non si concentra solo sul rafforzamento della rosa, ma valuta anche alcune operazioni in uscita per ottimizzare gli equilibri del gruppo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, due profili che potrebbero lasciare il club sono Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Entrambi, arrivati in estate per portare qualità e profondità alla squadra di Conceicao, stanno attirando l’interesse di diverse società, sia all’estero che in Italia.