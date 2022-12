Mercato Milan – Occhio a Rafael Leao: il Chelsea prepara l’offerta

Rafael Leao continua a essere al centro di voci di mercato in casa Milan, visto che l'accordo per il rinnovo non arriva. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

Le settimane passano, ma di novità per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao non ce ne sono ancora, così il portoghese classe 1999 resta al centro delle voci di mercato riguardanti il Milan e non solo... Sono tante le squadre a cui viene accostato costantemente. Come vi abbiamo raccontato, si aspetterà di tornare a Milano tutti insieme per ricominciare a parlare dei rinnovi e gennaio potrebbe essere un mese decisivo. Nel frattempo, però, il mercato non si ferma.

Il contratto di Rafael Leao con il Milan scade nel 2024, il che significa che o sarà rinnovo o entro l'estate sarà cessione. Per ora non sembra che l'accordo sia dietro l'angolo e il Chelsea è tornato alla carica. Addirittura, secondo il Giornale, gli inglesi sarebbero pronti a un'offerta importantissima, a tre cifre, che potrebbe far tentennare il Diavolo, che però resta fermo sulla propria posizione: servono 150 milioni, quelli della clausola rescissoria. Almeno per ora. Intanto sorpresa speciale e unica per Giroud, che riceve un riconoscimento clamoroso >>>