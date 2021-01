Mercato Milan – Nuovo tentativo per Junior Firpo? Il punto | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: tentativo per Junior Firpo?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan è stata la squadra che più di tutti si è mossa in questo mercato invernale. Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori hanno aumentato la profondità della rosa di Pioli, che fino a questo momento ha ancora tre competizioni da disputare.

Il mercato rossonero, però, potrebbe anche non essere finito qui. Maldini e Massara, infatti, cercano un terzino sinistro che possa alternarsi a Theo Hernandez. Il primo obiettivo è Junior Firpo del Barcellona, ma, secondo quando appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non sembrano esserci spiragli per il suo approdo in rossonero. Non ci sono stati nelle scorse ore dei nuovi contatti tra il Milan e il club blaugrana, e dunque la dirigenza considera, almeno per il momento, tramontata questa ipotesi. Calciomercato Milan: spunta un nome inaspettato per la fascia sinistra. VAI ALLA NOTIZIA>>>