Mercato Milan – Non solo entrate: uno tra Leao e Hauge è in uscita

Le ultime sul mercato del Milan. La società pensa a sfoltire la rosa: Rafael Leao e Jens Petter Hauge sono gli indiziati principali

Finora protagonista del mercato in entrata, il Milan deve per forza di cose pensare anche alle uscite. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' sono giorni di valutazione per alcune proposte arrivate sul tavolo in via Aldo Rossi. Oltre ad investire, l'obiettivo è quello di generare plusvalenze dalle cessioni per abbattere il più possibile i costi superflui e migliorare il bilancio. Per questo motivo la dirigenza sta valutando la cessione di Jens Petter Hauge: l'Eintracht Francoforte ha già avanzato una prima offerta di 8 milioni di euro. Proposta rispedita al mittente: il Milan vuole almeno 12-13 milioni. Anche il Wolfsburg è sul norvegese.