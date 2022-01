Mercato Milan – Non solo Bailly, in ballo anche in nomi di Ake e Sarr / News

Le ultime sul mercato del Milan. Non solo Eric Bailly del Manchester United: per la difesa restano in piedi le ipotesi Nathan Ake e Malang Sarr

Renato Panno

Il 'Corriere della Sera', oggi in edicola, riprende le parole di Paolo Maldini nel pre-partita di Milan-Genoa di Coppa Italia: "Abbiamo riserve affidabili, quindi non è detto che arrivi un altro giocatore". Nonostante queste dichiarazioni, il Milan sta cercando e come un difensore centrale. Eric Bailly del Manchester United, negli ultimi giorni, sembra il nome più caldo, ma i rossoneri continuano a trattare anche per Nathan Ake del Manchester City e Malang Sarr del Chelsea. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan