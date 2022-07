Mercato Milan – Nasti al Cosenza: contratto depositato in Lega / News

Dopo l'ottima stagione con il Milan Primavera, in cui ha totalizzato 24 presenze, 16 gol e 7 assist, per Marco Nasti è arrivato il momento di una nuova esperienza. L'attaccante classe 2003 giocherà in Serie B con la maglia del Cosenza per accumulare il giusto minutaggio adatto al suo processo di maturazione. Il club calabrese ha già depositato in Lega B il contratto del giocatore e, dunque, nelle prossime ore, seguiranno gli annunci ufficiali da parte dei club. Renato Sanches al Psg? Ecco il nome giovane dal Brasile: le ultime news di mercato sul Milan