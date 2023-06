Mercato Milan – Musah, accettata l’offerta del Diavolo. Ora tocca al Valencia

Passi in avanti in merito alla trattativa per portare al Milan Yunus Musah. Il talentuoso centrocampista statunitense, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', avrebbe accettato l'offerta dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, avrebbe proposto uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione. A questo punto resta da trovare l'accordo anche con il club proprietario del suo cartellino, vale a dire il Valencia. C'è ancora un po' di distanza tra le due società in quanto il Valencia chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per cedere Musah, mentre il Milan vorrebbe chiudere intorno ai 20. Vedremo, dunque, se questo affare andrà in porto. Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah