Mercato Milan, Murati in Albania

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre alle note operazioni di mercato, il Milan sta per chiudere la cessione in prestito di Emir Murati, centrocampista classe 2000 di proprietà del Diavolo. Il giocatore, dopo il prestito in Serie C alla Pro Patria, è sul punto di trasferirsi al Klubi Sportiv Vllaznia, club albanese di seconda divisione. A riportarlo è ‘TuttoMercatoWeb’. Calciomercato Milan – Maldini, possibile colpo a sorpresa >>>