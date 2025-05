Mercato Milan, Moretto su Reijnders: “Obiettivo prioritario per il City. Sulla cifra…”

Mercato Milan, Moretto: "per reijnders pronti 70 milioni dal City"

“Tijjani Reijnders è un obiettivo prioritario per il City per rinforzare la rosa, è il primo nome nella shortlist dei giocatori che il City vorrebbe prima che iniziasse il Mondiale per Club. Oggi si parla tanto del fatto che Reijnders sia ad un passo dal City ma ad oggi non ci risulta un’offerta scritta ufficiale del Manchester City per il giocatore. Non direi che le parti, ad oggi, sono in chiusura: mancano ancora step importanti da fare. È vero che il City sta parlando con il Milan, ci sono dialoghi in corso tra le parti. Si sta parlando della possibile cifra del trasferimento: mi dicono di 70-75 milioni di euro bonus inclusi. Bisognerà capire ancora effettivamente la struttura dell’operazione. Il City sta studiando come presentare questa offerta ufficiale al Milan, sta studiando le prossime mosse da fare per arrivare a Reijnders. Ci sono però ancora dei piccoli step da portare avanti. Secondo le nostre informazioni nei prossimi giorni, già al termine del campionato il City comincerà a fare sul serio per Reijnders.