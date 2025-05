Calciomercato Milan, Ricci orientato verso Milano: Accordo vicino col Torino?

Il mercato rossonero è in fibrillazione! Dopo l'annuncio del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan dopo 11 anni, l'attenzione si sposta ora sul fronte delle trattative, sia in entrata che in uscita. Il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fornito importanti aggiornamenti sui possibili rinforzi a centrocampo per i rossoneri. In particolare, Moretto ha fatto il punto sulla situazione legata a Samuele Ricci del Torino.